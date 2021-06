Les gros titres...

Comme promis, Electronic Arts a dévoilé le nom ainsi que quelques détails sur le prochain titre de la franchise Battlefield. Ce dernier se nommera Battlefield 2042 et sera disponible le 22 octobre prochain sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Stadia. DICE nous promet toute une expérience avec des environnements destructibles, un mode multijoueurs pouvant accueillir 128 joueurs lors d'une partie sur les consoles PS5, Xbox Series et aussi sur PC.

Dans Battlefield 2042, le Monde est en guerre pour l'eau, l'énergie et la nourriture. Vous allez incarner un Spécialiste, un nouveau type de combattant inspiré des précédentes classes de l'univers de Battlefield. Vous pourrez bien sûr compter sur vos traits de spécialiste et vos spécialités pour vous sortir du trouble, sans oublier que vous aurez tout un équipement et un arsenal à porter de main.

“Battlefield 2042 is an evolution of the franchise and embraces what our players want – the ultimate Battlefield multiplayer sandbox with intense combat and a ton of incredible, unexpected events,” said Oskar Gabrielson, General Manager of DICE. “All of us across DICE in Stockholm, DICE LA, Criterion, and EA Gothenburg have had so much fun developing this game and now it’s time to let players jump in. What they’ll find is that we’ve built three distinct, absolutely epic experiences that we think they’ll love.”

Au menu de ce titre épique :

All-Out Warfare ( Guerre Totale) : Vous pourrez rejouer les modes Conquêtes et Percées avec 127 autres joueurs (sur console PS5, Xbox Series et PC).

CONQUÊTE

L'immense et emblématique bac à sable Battlefield fait son grand retour, avec cette fois 128 joueurs sur Xbox Series X|S, PlayStation®5 et PC. Les cartes ont été spécialement conçues pour être vastes et pour que l'action ait lieu sous différentes formes dans divers lieux. De plus, au lieu de points de contrôle individuels, les batailles s'articulent autour de secteurs qui renferment plusieurs drapeaux.

PERCÉE

Dans le mode Percée qui signe son grand retour, deux équipes (assaillants et défenseurs) s'affrontent sur des secteurs à grande échelle, tandis que les assaillants tentent d'avancer vers le dernier objectif. Chaque secteur a été conçu pour accueillir un plus grand nombre de joueurs, offrant ainsi plus de choix stratégiques et plus d'opportunités de contournement. Approchez-vous des zones de capture depuis différents endroits et profitez de possibilités tactiques diverses.

Hard Zone ( Zone à Risque) : est un nouveau mode de jeu axé sur l'escouade qui offre une expérience multijoueur moderne. Zone a Risque a tout de Battlefield, mais propose une expérience différente des autres modes, Plus de détails sur ce mode seront dévoilés d'ici le lancement du jeu.

Confidentiel : Eh oui, Electronic Arts et DICE vous gardent une petite surprise qui sera dévoilée lors d'un EA Play Live qui sera diffusé le 22 juillet.

En attendant de pouvoir fouler le champ de bataille, pourquoi ne pas regarder l'explosive et remplie d'Action bande-annonce de dévoilement du jeu. Electronic Arts et DICE vont également dévoiler une vidéo de ''gameplay'' le 13 juin prochain, restez donc à l'affût.

Battlefield 2042 sera disponible le 22 octobre sur PS4, PS5, PC, Stadia, Xbox One et Xbox Series. Les membres d'EA Play et du service Xbox Gamepass Ultimate vont pouvoir y jouer une dizaine d'heures avant de décider de l'acheter, et ce, dès le 15 octobre. Vous pouvez précommander votre copie du jeu dès maintenant.

Les versions Xbox One et PS4 seront vendues à 79,99 $, tandis que les versions PS5 et Xbox Series seront offertes à 89,99 $. Vous pourrez également choisir parmi ces deux versions :

Battlefield 2042Gold Edition, vendu à 109.99 $ sur PC ou bien 129.99 $ sur consoles

Battlefield 2042Ultimate Edition, vendu à 139.99 $ sur PC, ou bien 149.99 $ sur consoles