Activision a profité de l'événement Summer Game Fest pour présenter une nouvelle bande-annonce pour la saison 4 de Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone. C'est le 17 juin que vous pourrez plonger dans l'action de cette nouvelle saison, il vous reste donc quelques jours pour terminer la saison 3. Cette saison 4 marque le retour de la carte Hijacked, une carte très appréciée des joueurs de Call of Duty. Bref, voici sans plus attendre cette nouvelle bande-annonce.