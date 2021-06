L'événement Summer Game Fest a été l'occasion pour Gearbox de dévoiler officiellement leur nouveau projet Tiny Tina's Wonderlands. Voici donc sans plus attendre la vidéo qui vous présente un peu l'univers déjanté qui vous attend dans ce titre. Vivement plus de détails sur Tiny Tina's Wonderlands. Le titre est attendu pour le début 2022 sur PS4, PS5, PC, Xbox One et Xbox Series.