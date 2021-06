Les gros titres...

Jeff Goldblum est venu au Summer Game Fest pour dévoiler la suite du jeu Jurassic World Evolution. Vous avez bien lu, vous pourrez jouer à Jurassic World Evolution 2 en 2021. Dans ce dernier vous allez quitter la Muertes Archipelago pour aller construire de nouveaux parcs jurassiques dans divers environnements. Certes, vous pourrez jouer de nouvelles espèces de dinosaures afin de faire de votre parc LA place à visiter. Un mode histoire solo sera aussi disponible et le plus beau c'est que vous allez y retrouver les acteurs du film dont : Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) et Claire Dearing (Bryce Dallas Howard). Le mode Chaos Theory a également été ajouté pour augmenter votre plaisir. Ce dernier reprendra des moments pivots des fils Jurassic World et vous pourrez y laisser votre marque. Jurassic World Evolution 2 est attendu en 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One.