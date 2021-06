Le Summer Game Fest s'est terminé avec une grosse bande-annonce, soit celle du très attendu jeu du studio From Software et Bandai Namco, Elden Ring.Au menu des combats, de grosses créatures, encore des combats et aussi une belle surprise à la fin de la vidéo. LA date de sortie du jeu qui sera disponible en 2022 sur PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One. Il faudra donc patienter jusqu'au 22 janvier avant de pouvoir plonger dans l'aventure Elden Ring.