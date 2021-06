Les gros titres...

Alors que l'E3 2021 se tient ce week-end, déjà de grosses nouvelles nous parviennent déjà du côté de Microsoft avant même la conférence de presse Xbox & Bethesda Games Showcase, diffusée dimanche 13 juin 2021.

Nous apprenons ainsi que Microsoft travaille avec des fabricants de téléviseurs pour intégrer prochainement l'expérience Xbox directement dans les téléviseurs connectés à Internet. On peut donc en déduire cette volonté d'embarquer l'application Xbox Game Pass pour permettre de jouer à des jeux en streaming comme Stadia. En principe, il ne faudra que brancher une manette de le port USB de la télévision ou encore via Bluetooth pour jouer à la collection de jeux Xbox Game Pass.

Les téléphones intelligents ont prouvé que c'est possible de le faire avec un certain niveau de performance. Naturellement, il ne s'agira sûrement pas d'une option à envisager pour les hardcore gamers mais certainement une bonne option pour étendre la portée de la marque Xbox. On s'en reparle...