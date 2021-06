C'est un 2 dans 1 auquel nous auront droit cette année avec la conférence Xbox qui inclura cette fois Bethesda maintenant dans la grande famille Microsoft. Fidèle à la tradition, nous allons écouter cette conférence pour vous et la commenter par la suite. Notez donc à votre agenda la date du dimanche13 septembre juin à 13 h (heure du Québec) pour écouter cette conférence. Ce qu'on veut? Des jeux et des jeux! On s'en reparle...