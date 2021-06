Chaque année, les gens d'Ubisoft savent organiser un événement haut en couleurs pour présenter les prochains jeux à venir par l'éditeur français. Notez à votre agenda la date du samedi 12 juin à 15 h. HAE/12 h PDT. Que ce soit les jeux Rainbow Six, Far Cry ou Assassin's Creed nous en auront sans aucun doute plein la vue. Nous allons suivre et commenter cette présentation.