Du côté de Square Enix, on prévoit cette année une présentation de 40 minutes qui débutera à 15h15 (heure de Montréal). On nous promet l'annonce d'un nouveau jeu d'Eidos Montréal, quelque chose en lien avec Babylon's Fall de PlatinumGames et surtour des détails de l'extension Black Panther de Marvel's Avengers. On s'en reparle...