L'éditeur Warner Bros. sera également de la Grand-Messe du jeu vidéo avec une présentation diffusée à 14 h (heure de Montréal) le dimanche 13 juin 2021. On ne sait pas trop ce que réserve Warner Bros. Games mais il est spéculé qu'un jeu par les créateurs de Left for Dead serait dans les plans. Peut être également des détails sur un jeu de super-héros! et naturellement la franchise Lego. On s'en reparle...