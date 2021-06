Les gros titres...

Vous avez manqué la présentation vidéo du Summer Game Fest de cet après-midi? Eh bien, cela veut dire que vous avez également manqué la nouvelle vidéo d'Evil Dead The Game. Cette dernière vous donne un avant-goût de ce qui vous attend dans ce jeu qui sera lancé plus tard cette année sur PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Evil Dead The Game est développé par Boss Team Games et Saber Interactive. Il s'inspire de la franchise Evil Dead. Certes, dans le jeu vous devrez travailler avec vos coéquipiers afin de réussir à survivre aux hordes de démons. Bref, voici sans plus attendre cette fameuse bande-annonce avec à la narration, nulle autre que Bruce Campbell.