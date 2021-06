Mario + Rabbids Kingdom Battle (belle surprise du début de la Nintendo Switch) aura droit à une suite baptisée Mario + Rabbids Sparks of Hope. Toujours développé par les équipes de Ubisoft Milan et Ubisoft Paris, le jeu prendra place dans l'univers de Mario Galaxy et semble profiter des capacités de la Nintendo Switch Pro (qui sera, selon les rumeurs, dévoilée durant le Nintendo Direct du 15 juin). Mario + Rabbids Sparks of Hope est prévu quelque part en 2022 et a déjà droit à deux vidéos: