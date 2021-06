E32021: Trek to Yomi sur les traces de Ghost of Tsushima

Belle surprise de la conférence de Devolver Digital et de cette première journée de l'E3 2021, Trek to Yomi promet de nous plonger dans une ambiance des films de samouraïs à la Kurosawa comme l'a fait le récent Ghost of Tsushima. Le synopsis: En guise de vœu à son maître mourant, le jeune épéiste Hiroki a juré de protéger sa ville et les gens qu'il aime contre toutes les menaces. Confronté à la tragédie et tenu au devoir, le samouraï solitaire doit voyager au-delà de la vie et de la mort pour s'affronter et décider de sa voie à suivre. Développé par Leonard Menchiari et Flying Wild Hog, Trek to Yomi sera disponible en 2022 sur PC, PS5, et Xbox Series. La bande-annonce: