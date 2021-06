Les gros titres...

Annoncé il y a 7 ans (en 2013), la première bande-annonce de la série live-action de Halo devrait être dévoilée demain lors de la conférence E3 2021 de Microsoft! Pour rappel, Halo la série télévisée est développée par la Paramount et supervisée par 343 Industries. Prévu pour début 2022 sur Paramount +, on y retrouvera Pablo Schreiber qui incarnera Master Chief, Natascha McElhone en Dr. Catherine Elizabeth Halsey, et Jen Taylor qui reprendra son rôle de Cortana. En plus des images leakées, je vous mets la vidéo du E3 2013 où Steven Spielberg venait annoncer son implication dans le développement de la série: