Ubisoft a été plus rapide que James Cameron pour nous donner du nouveau sur la franchise Avatar! En effet, Ubisoft profite de l'E3 2021 pour nous donner accès à une première bande-annonce de Avatar: Frontiers of Pandora. On ne sait pas grand chose, mis à part qu'il s'agira d'un FPS à monde ouvert développé par le très talentueux studio Massive Entertainment qui nous a déjà donné les deux premiers The Division. On a bien hâte de voir le jeu en action!