Starfield est le premier nouvel univers en 25 ans de Bethesda Game Studios, les créateurs de The Elder Scrolls V: Skyrim et Fallout 4. Dans ce jeu de rôle de nouvelle génération se déroulant parmi les étoiles, créez le personnage de votre choix et explorez avec une liberté inégalée alors que vous vous lancez dans un voyage épique pour répondre au plus grand mystère de l'humanité.

Lancement le 11 novembre 2022 exclusivement sur Xbox Series X/S et PC.