Ayant fait l'objet de nombreuses spéculations, le jeu de course hors pistes Forza Horizon 5 a été officialisé par Microsoft dans le but d'une sortie le 9 novembre prochain sur Xbox One, Windows 10 et Xbox Series S/X. À la surprise générale, c'est au Mexique et non au Japon que se tiendra le prochain festival Horizon. Beaucoup de nouveautés à prévoir dans ce 5e chapitre qui s'annonce également très beau graphiquement. Voici la vidéo de l'E3 2021.