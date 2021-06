Les gros titres...

Microsoft et Bethesda ont profité de la présentation Xbox & Bethesda Games Showcase 2021afin de dévoiler le développement du jeu The Outer Worlds 2. Certes, on n’a pas beaucoup de détails outre le fait que dans ce jeu on pourra explorer un nouveau système solaire avec un nouvel équipage et aussi que le titre sera offert via la service Xbox Game Pass. Ah et le titre est connu, ce sera The Outer Worlds 2. En attendant d’avoir plus de détails, voici la vidéo dévoilée lors de l’événement.