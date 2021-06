Les gros titres...

Le studio Arkane Austin a profité de la présentation de Microsoft et de Bethesda afin de présenter leur nouveau projet. Il s’agit d’un jeu de tir à la première personne (FPS) coopératif qui se déroule dans un monde ouvert, nommé Redfall. Dans ce jeu vous devrez nettoyer la petite ville insulaire de Redfall situé dans le Massachusetts. Vos camarades et vous devrez donc éliminer les vilains vampires qui ont assiégé l’endroit et qui ont occulté le soleil. Certes, voici un jeu fort intéressant qui a su titiller l’intérêt de plusieurs amateurs. Ce titre sera une exclusivité Xbox Series X, Xbox Series S et PC en été 2022. Voici donc sans plus attendre la bande-annonce qui a été diffusée lors de l’événement.