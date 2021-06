Les gros titres...

Si la vidéo de présentation de Forza Horizon 5 pendant le Showcase Xbox laisse entrevoir encore une fois un jeu très beau visuellement, un aspect est quand même un peu décevant alors que Playground Games a annoncé que le jeu n'allait pas rouler à 60 images pas seconde sur Xbox Series X/S mais bien à 30 ips comme c'était le cas pour Forza Horizon 4 sur Xbox One. On nous promet quand même un mode "performance" qui pourra permettre d'atteindre les 60 ips mais en sacrifiant malheureusement sur la qualité visuelle.

C'est dommage alors qu'on nous a fait miroiter pendant des mois que la nouvelle génération de consoles Xbox se tournerait vers la 4K à 120 ips. Certains en ont même profité pour se procurer une télévision capable de rouler à 120 Hz pour aller chercher toute la performance des prochains jeux. On doit donc en déduire que Forza Horizon 5 a été développé et pensé pour la Xbox One d'abord. Il ne reste qu'a espérer une mise à jour importante du titre un peu après sa sortie pour permettre de jouir pour vrai de la puissante Xbox Series X.