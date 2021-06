Connue pour ses casques d'écoute pour joueurs sur PC et consoles, la compagnie Turtle Beach se lance dans les manettes de jeux pour PC et Xbox. Pour l'occasion se sont deux produits introduits, la manette Recon pour Xbox et le stick VelocityOne Flight pour jouer principalement à Flight Simulator qui s'en vient sur consoles. La manette Recon se vend 60 $ US tandis que le VelocityOne Flight est proposé au prix de 350 $ US.