Les gros titres...

Date de sortie : 14 mai 2021

Développeur :Unknown Worlds Entertainment

Éditeur : Unknown Worlds Entertainment

Plateformes : PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series, PC

Je fais partie des joueurs qui n'avaient pas encore joué Subnautica, c'est donc avec une approche nouvelle que j'ai pu me plonger dans la dangereuse aventure de Subnautica : Below Zero. Malgré que le titre est difficile au début, on finit par se laisser charmer par cet univers non parfait, mais tout de même fort intéressant. Voici donc notre test :

+L'atmosphère

+On gagne a explorer l'environnement

+Les gadgets

+La progression

-Peu de changement comparativement à Subnautica

-La carte est petite

-Le scénario n'a rien d'exceptionnel