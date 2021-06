Les gros titres...

Date de sortie : 21 mai 2021

Développeur :Nintendo

Éditeur : Nintendo

Plateformes : Switch

Certes, la venue du jeu Miitopia sur Switch n'était pas si importante, disons qu'il y a des titres plus marquants qui n'y sont pas encore et qui auraient bénéficié d'un port avant ce dernier. Toutefois, on ne peut cacher que Miitopia reste une expérience fort amusante et une belle introduction aux jeux de rôle pour les jeunes joueurs. Toutefois, son prix reste un peu élevé pour un jeu qui est quasi identique à sa version 3DS. Voici donc notre avis sur le jeu Miitopia :

+On peu personnaliser tout les acteurs du jeu

+Simple d'approche

+bonne durée de vie

+Histoire sympathique

-Peu de changement avec la version 3DS

-Son prix

-Répétitif