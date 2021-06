Les gros titres...

Date de sortie : 25 mai 2021

Développeur : Experiment 101

Éditeur : THQ Nordic

Plateformes : PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series, PC

Biomutant est un jeu qui a su titillé l'engouement des joueurs, et ce, depuis sont annonce en 2017. Certes, on ne savait pas à quoi s'attendre des anciens développeurs du jeu Just Cause, mais on avait bien hâte de plonger dans cet univers. Eh bien, l'attente est terminée, le titre est maintenant disponible un peu partout pour une soixantaine de dollars. Malgré un prix un peu trop élevé et une expérience redondante, Biomutant reste une belle découverte, voici donc notre test.

+Le visuel

+Bonne durée de vie

+On peut personnaliser notre personnage

+Le système de combat

+Les décisions prise ont une impact sur le héro

-Pas de dialogue, juste du texte

-Répétitif

-Linéaire, malgré des choix

-Les combats contre les boss