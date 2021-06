Les gros titres...

Eidos-Montréal et SQUARE ENIX ont profité de la présentation de Square Enix lors du E32021 pour dévoiler un jeu mettant en vedette Les Gardiens de la Galaxie. Eh oui, vous avez bien lu, dès le 26 octobre prochain vous pourrez incarner le célèbre Peter Quill, ou si vous préféré Star-Lord. Vous plongerez dans un périple survolté à travers l'espace et vous allez devenir la dernière défense de la galaxie. Vous pourrez même faire la rencontre d'autres personnages de l'univers Marvel. C'est Eidos Montréal en collaboration avec Marvel Entertainment, Marvel's Guardians of the Galaxy qui s'occupent du développement. Certes, les armes et les atouts des différents Gardiens de la Galaxie seront du voyage, sans oublier une trame sonore débordante de succès des années 80.

« C'est un honneur pour l'équipe d'Eidos-Montréal de pouvoir travailler sur une franchise aussi emblématique aux côtés de nos fidèles collaborateurs de Marvel Entertainment » a déclaré David Anfossi, directeur du studio d'Eidos-Montréal. « Nos équipes sont réputées pour revisiter les licences et apposer leur touche et leur savoir-faire aux histoires et aux visuels qui les entourent. Comme vous allez le découvrir, c'est exactement ce que nous avons fait dans Marvel's Guardians of the Galaxy. »

Jay Ong, vice-président exécutif et directeur de Marvel Games : « La franchise des Gardiens est un savant mélange de science-fiction, de drame familial et de rock'n'roll servi par une esthétique avant-gardiste. C'est pour nous un immense plaisir de travailler avec Eidos-Montréal, car nous savons qu'ils sont de taille à relever ce défi. La vision laser de l'équipe pointée sur nos excentriques préférés illumine Marvel's Guardians of the Galaxy. Nous avons hâte que nos fans puissent y jouer en octobre. »

Marvel's Guardians of the Galaxy sera disponible le 26 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC.