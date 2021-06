Les gros titres...

Team 17 a dévoilé aujourd'hui que le jeu Worms Rumble allait être disponible sur la Switch le 23 juin. Les possesseurs de la console de Nintendo vont donc pouvoir eux aussi plonger dans l'action déjantée de ce titre et profiter des différentes armes. Cette sortie sur Switch coïncide avec le lancement d'une nouvelle carte nommée Spaceport Showdown, qui s'ajoute aux cartes Deadly Dockyard, Battlegrounds Bank, Missile Mall, Portal Park et Transforming Towers qui sont déjà disponible. Dans Worms Rumble 32 vers s'affrontent dans cinq modes de jeu, dont un solo. Les joueurs vont donc pouvoir jouer aux modes : Deathmatch, Team Deathmatch, Battle Royale mode et Last Worm Standing. Dans Worms Rumble, vous pourrez personnaliser votre vers en choisissant son costume, son chapeau, la couleur de ses yeux et aussi la forme de sa bouche. Vous pourrez même personnaliser vos armes. Le plus beau dans tout ça, c'est que vous pourrez envoyer une banane explosive ou une ''Holy Grenade'' a vos camarades sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC, puisque le jeu est cross-plateforme. Vivement le 23 juin pour pouvoir vous affronter sur le champ de bataille.

Worms Rumble est disponible en pré-commande dès maintenant, vous pourrez profiter d'une réduction de 25% en faisant l'achat tout de suite. Une version physique pour les collectionneurs est attendue le 13 juillet.