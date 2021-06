Les gros titres...

Il y aura le 12 novembre 2021 une nouvelle console très rétro au prix de 69,99$CANADIEN.Cette console, du nom de Game & Watch, inclura trois jeux classiques de la série The Legends Of Zelda.Ces trois jeux classiques ne sont d'autres que The Legends of Zelda,Zelda 2:The Aventures of link et The Legends of Zelda:Link Awakening's,avec comme extra une version inédite de Game & Watch classique Vermin qui a pour personnage jouable Link, De The Legends Of Zelda. Il y aura aussi une horloge interactive inspirée de Zelda et aussi un minuteur interactif inspiré de Zelda 2.