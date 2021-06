Les gros titres...

Un jeu sortira bientôt sur Nintendo-Switch : C'est WarioWare: Get It Together! !!Ce jeu sortira le 10 septembre 2021!!!Cette fois, les amis de Wario Bros sont jouables! Vous pouvez jouer a une multitude de minis-Jeux en tant que Wario Bros et ses amis. Tous les Personnages ont une capacité différente,qui fait qui fait que les personnages ont tous une façon d'aborder les mini-jeux différente. Vous pouvez même jouer à deux en partageant deux manettes JoyCon ou en communication sans fil avec une autre console ainsi qu'une autre cassette de ce jeu. Pour informations, les précommandes commencent dès aujourd'hui!!!Jouez à ce jeu loufoque et insolite!