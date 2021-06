PlayStation a besoin de vous!

Eh oui, Sony recherche des possesseurs de PS5 avec un compte PlayStation Network, afin que ceux-ci s'inscrivent à son premier programme bêta du logiciel système. Donc, si vous avez une PS5 et que vous habitez aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France c'est votre chance. Il faut aussi être âgés de 18 ans ou plus et possédez une connexion Internet. Bref, si vous désirez vous inscrire et avoir plus de détails vous pouvez vous rendre sur ce lien .

Les conditions et restrictions d’admissibilité suivantes s’appliquent à votre participation :

Vous devez être âgé de 18 ans ou plus

Vous devez vous trouver dans l’une des régions ou des pays suivants : États-Unis, Canada, Japon, Royaume-Uni, France, Allemagne

Vous devez avoir un compte PSN valide et en règle associé à votre adresse de courriel actuelle

Vous devez soumettre des commentaires complets et précis à Sony Interactive Entertainment (« SIE ») concernent votre utilisation du logiciel bêta de la manière et dans le format demandés par SIE



Vous devez aussi savoir :

COMMUNICATIONS ET COMMENTAIRES. Toute communication concernant le programme bêta (y compris les courriels, les formulaires ou d’autres documents) vous sera fournie en anglais ou en japonais, selon le cas. Vous acceptez de fournir des commentaires à SIE également en anglais ou en japonais. SIE aura le droit général et illimité d’utiliser tout commentaire que vous nous fournissez de quelque manière que ce soit pour améliorer les produits ou services de SIE. Lorsque vous nous envoyez des idées dans le cadre de vos commentaires, vous transférez la propriété de ces idées à SIE, alors envoyez-nous que vos propres idées originales. Nous vous remercions d’essayer d’améliorer encore plus PlayStation.

SÉLECTION. Veuillez noter que le fait de remplir ce formulaire d’inscription ne garantit pas votre sélection pour un programme bêta. Les invitations à y participer ne sont envoyées qu’à la seule discrétion de SIE. Si vous êtes sélectionné pour participer à un programme bêta, nous vous enverrons par courriel une invitation officielle contenant de plus amples détails et renseignements concernant le programme bêta.

LOGICIEL PRÉLIMINAIRE. Le logiciel système faisant l’objet du programme bêta est une version préliminaire du logiciel qui n’a pas été testée rigoureusement et qui peut être incomplète ou contenir des erreurs. Elle peut être différente de la version finale publiée, et une version commerciale finale pourrait ne jamais être publiée.