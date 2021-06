Les gros titres...

Afin de célébrer les 30 ans de Sonic the Hedgehog, SEGA a rendu disponible aujourd'hui un ajout téléchargeable pour le jeu Minecraft. Vous pourrez donc acquérir ce contenu téléchargeable via le ''Minecraft Marketplace'' et ainsi filer à vive allure dans l'univers de Minecraft en incarnant le petit hérisson bleu. Vous pourrez vous amuser dans Green Hill Zone et Chemical Plant Zone, collectionner des anneaux et aussi combattre des boss.

''Players can fulfill their need for speed at famous Sonic the Hedgehog locations such as Green Hills Zone and Chemical Plant Zone. Collect rings, dash past obstacles, defeat bosses and build momentum as you run toward a high score.''

Bref, voici une vidéo qui vous montre le personnage en pleine action.