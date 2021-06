Les gros titres...

La version PS5 du jeu Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vient d'être dévoilé par CI Games. Les joueurs qui ont réussi à mettre la main sur une rare PS5 pourront plonger à leur tour dans l'aventure le 24 août prochain. Cette version PS5 permettra aux joueurs de profiter de la DualSense en tirant profit des gâchettes adaptatives, en plus de proposer des temps de chargement plus rapide. Des textures améliorées et un aspect visuel rehaussé 30 FPS 4K.

CI Games a aussi annoncé que le premier ajout téléchargeable du titre sera disponible gratuitement sur toutes les consoles. Ce qui veut dire que tous les joueurs de SGWC2 pourront s'aventurer dans une nouvelle région et tenter d'accomplir les objectifs qui leur seront proposés.

Si vous n'en pouvez plus d'attendre, vous pouvez déjà vous procurer Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sur PS4, Xbox One, Xbox Series et PC.