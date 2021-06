Les gros titres...

Si vous rêvez d'une nouvelle tablette, la nouvelle Samsung Galaxy Tab A7 Lite pourrait peut-être vous intéresser. Cette dernière est maintenant disponible à l'achat au Canada et selon Samsung, elle est parfaite pour ceux qui recherchent une tablette abordable et pratique. La tablette compacte Galaxy Tab A7 Lite offre une charge de longues durées et un temps de chargement rapide. En plus d'une bonne charge, vous pourrez profiter des deux haut-parleurs Dolby Atmos qui seront parfaits pour vos émissions et vos jeux. Vous pourrez la coupler facilement à l'écosystème d’appareils Galaxy, que l'on parle de votre téléphone ou de vos écouteurs.

DISPONIBILITÉ :

La Galaxy Tab A7 Lite est offerte dans les couleurs Argent Mystérieux (exclusive de Samsung) ou Gris Foncé et est maintenant disponible en ligne à Samsung.com/ca, dans les magasins Samsung Experience Store* et chez les principaux détaillants au Canada pour 209,99 $. Pour en savoir plus sur la nouvelle Galaxy Tab A7 Lite, veuillez consulter le site Samsung.com/ca.