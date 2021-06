Les gros titres...

Avez-vous réservé votre départ? Eh oui, c'est aujourd'hui que vous pouvez acheter le jeu Mario Golf: Super Rush exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pourrez donc affronter vos camarades dans divers modes de jeu tels que : le mode standard, le mode bataille et le mode Speed Golf. Il ne faut pas non plus oublier Golf Aventure qui vous plonge vous et votre Mii dans un entrainement de golf au club de golf Bonny Greens. De plus, vous pourrez utiliser vos Joy-con afin d'y jouer en exerçant votre élan ou simplement opter pour les boutons. Bref, voici un jeu fort amusant qui devrait plaire à toute la famille.