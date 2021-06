Les gros titres...

Les amateurs de Skateboarding peuvent dès maintenant se procurer le jeu Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 sur Nintendo Switch. Eh oui, après avoir été lancé sur les consoles PS4, Ps5 Xbox One et Xbox Series, c'est au tout de la petite console de Nintendo d'accueillir ce classique. Cette réédition de Tony Hawks saura plaire aux fans puisque vous pourrez y retrouver les mêmes modes qui ont fait de ce titre un jeu prisé. Vous allez retrouver l'excellente trame sonore de l'époque avec de bons vieux classiques, bref, voici un titre parfait pour la route. Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 est maintenant disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X|S, Xbox One et aussi PC.