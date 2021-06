Les gros titres...

SQUARE ENIX a annoncé que dès aujourd'hui, vous pourrez faire l'essai d'une démo pour le jeu NEO: The World Ends with You. Cette dernière, qui est disponible via le PS Store et l'eShop pour la PS4 et la Nintendo Switch, vous transporte dans les rues de Shibuya. Vous pourrez faire la connaissance de Rindo et Fret en tentant de réussir les missions proposées. Certes, vous pourrez expérimenter le très coloré système de combats en affrontant des Noise. La progression que vous allez faire en jouant cette démo sera transférable lors de l'achat de la version finale du titre attendue le 27 juillet. NEO: The World Ends with You sera donc disponible sur Switch, PC et PS4. Voici en terminant la rayonnante et colorée bande-annonce du jeu :