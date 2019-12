À l'affiche sur Cinévore.ca

Détails Steeve Tremblay 17 février 2016 Création : 17 février 2016 mercredi 17 février 2016 Affichages : 6307 Empty E-mail

C'est maintenant confirmé, Kurt Russell sera bel et bien du casting de Guardians of the Galaxy Vol. 2. Du même coup, on annonçait Pom Klementieff, Elizabeth Debicki et Chris Sullivan, actrices et acteur qui se joindront aussi à l'aventure spatiale.