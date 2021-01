L'une des options intéressantes de la PS5 sera l'incorporation de guides visuels (directement dans l'interface PlayStation) pour progresser dans l'aventure, découvrir des secrets, et décrocher des trophées.

Demon's Souls n'y fera pas exception et proposera pas moins de 180 guides vidéos directement intégrés. Le jeu ne proposera toujours pas de mode facile, mais les développeurs ont quand même fait un effort pour rendre l'expérience plus agréable vis-à-vis les nombreuses morts que le joueur subira. En plus des guides vidéos, le joueur n'aura plus à attendre que son avatar réapparaisse puisqu'on nous dit que les chargements seront totalement absents!

On a bien hâte d'y jouer, et ce, dès le 12 novembre prochain, exclusivement sur PlayStation 5.