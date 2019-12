Moving Hazard semble être un de ces nombreux projets en accès anticipé peinant à s'extirper du lot faute de personnalité et de mécaniques de gameplay originales. Et à première vue le jeu ne propose effectivement rien de nouveau : un FPS qui fait s'affronter 2 équipes dans des cartes dédiées avec des graphismes et un rendu global très génériques, pas de quoi s'extasier à priori. L'originalité du soft tient en la présence de zombies dans les arènes qui peuvent être utilisés pour remporter la partie. Cela suffit-il à Moving Hazard pour être digne d'intérêt ? Nous allons voir ça ensemble.