L'histoire derrière The Surge 2

Alors que sera disponible The Surge 2 le 24 septembre sur PC, Xbox One et PlayStation 4, Deck13 nous présente une nouvelle bande-annonce qui vous propose de vivre le début de la fin de l'humanité. À Jericho City, un guerrier solitaire - vous-même - doit lutter contre l'enfer, les hautes eaux et l'amnésie pour découvrir la vérité sur le virus, la ville et bien plus encore.

Découvrez le début de cette histoire dans la nouvelle bande-annonce, publiée aujourd'hui.